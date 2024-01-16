Заявление TCS Group о сроках переезда в Россию спровоцировало падение акций компании

Заявление главы банка «Тинькофф» о сроках редомициляции спровоцировало падение акций TCS Group на Мосбирже. Инвесторы продают бумаги, чтобы потом купить их дешевле. Переезд TCS Group с Кипра в «русский офшор» должен завершиться в первом квартале 2024 года, сообщил Станислав Близнюк.

Акции TCS Group на Мосбирже во вторник 16 января упали на 4,1%, свидетельствуют данные торгов.

Падению стоимости ценных бумаг головной компании банка «Тинькофф» предшествовало заявление председателя банка Станислава Близнюка о сроках редомициляции компании.

По словам Близнюка, процесс перерегистрации TCS Group с Кипра в специальный административный район на острове Русский должен завершиться в первом квартале 2024 года.

По мнению экспертов, снижение котировок вызвано тем, что инвесторы продают бумаги TCS Group в надежде купить их после завершения редомициляции по более низкой цене.

В понедельник 15 января акционеры TCS Group одобрили редомициляцию компании.

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