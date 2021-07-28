Инвестор Дмитрий Волошин получил 5% в проекте Teachbase для дистанционного обучения сотрудников

Инвестор получил 5% в проекте, следует из данных системы «Контур.Фокус». Стороны не раскрыли RB.ru сумму инвестиций и оценку компании.

В настоящее время 47% в ООО «Интернет Школа» (юрлицо Teachbase) также принадлежит гендиректору и владельцу Teachbase Владимиру Щербакову, еще 45% — у Антона Сафонова, 3% — у Владимира Дементьева. Выручка компании по итогам 2020 года составила 114,5 млн рублей (рост на 116% год к году), чистая прибыль — 8,4 млн рублей.

Teachbase организует дистанционное обучение сотрудников, предоставляя возможность собрать необходимый курс в конструкторе. У компании более 400 клиентов из разных сфер: медицина, IT, производство, образование, рестораны, ритейл. Среди них, согласно информации на сайте компании, — «Яндекс», Ozon, Qiwi, «М.Видео».

По мнению основателя Skyeng Александра Ларьяновского, рыночная стоимость Teachbase составляет 230-280 млн рублей. Основатель и гендиректор «Алгоритмики» Андрей Лобанов оценил компанию дороже.



Мультипликаторы к выручке на российском рынке составляют от 1 до 5х, таким образом оценка Teachbase может варьироваться от 120 до 600 млн рублей, полагает он. При этом Лобанов отметил, что модель компании больше напоминает SaaS, и поэтому Teachbase можно оценить скорее в 400-600 млн рублей.

«Еще в прошлом году в декабре мы провели выкуп доли у наших прошлых инвесторов — founders buy-out. В рамках этого выкупа к нам также присоединился Дмитрий [Волошин]. На днях сделка была закрыта. Дмитрий уже почти два года участвует в проекте в качестве ментора, и мы рады, что он присоединился к нам теперь уже и в качестве партнера», — сообщил RB.ru владелец Teachbase Владимир Щербаков.

Он уточнил, что доля была выкуплена у компании ООО «УК ЭйСиПи». Под этим юрлицом числится посевной фонд Научного парка МГУ Amalthea Capital. Согласно данным «Контур.Фокус», фонду ранее принадлежало 25% Teachbase.

Сейчас у Teachbase два основных фокуса — масштабирование продаж текущего продукта и развитие проектного направления, рассказал Щербаков. «Уникальная "фишка" Teachbase — гибкость и возможность быстрого создания кастомных проектов. Верю, что на базе нашего продукта мы вполне можем создать (и уже строим) ведущего интегратора образовательных решений», — сообщил он.

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Фото на обложке: Unsplash