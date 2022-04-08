«ТилТех» запустил новый фонд для инвестиций в российские проекты

Группа компаний «ТилТех» запустила новый фонд «ТилТех Капитал 2» — он будет инвестировать в российские проекты, которые смогли адаптироваться к текущим кризисным условиям. О запуске RB.RU сообщил представитель фонда.

В фокусе фонда — проекты с выручкой до 1 млрд рублей на потребительских рынках (розничная торговля, производители, медицина, образование, цифровые платформы и пр), в том числе сервисы или производства для рынка ритейла и технологические компании, ориентированные на экспорт.

«ТилТех Капитал 2» будет отдавать предпочтение прибыльным компаниям с планами кратного роста. Важный критерий для фонда — предприниматель, вовлеченный в операционное управление компании. Помимо инвестиций фонд предлагает операционный консалтинг.

Текущий объем фонда не определен. Первые средства будут собраны в течение 6–9 месяцев. Компании с выручкой до 100 млн рублей смогут рассчитываь на инвестиции до 30 млн рублей, более крупные суммы будут обсуждаться в каждом конкретном случае.

Заявки от проектов, желающих получить инвестиции, принимаются через сайт фонда. Запрос также можно отправить лично инвестиционным менеджерам на почту.

Управляющий партнер «ТилТех Капитал 2» Илья Кобяков, объясняя новый запуск, сообщил, что фонд «верит в российский рынок и потенциал российского предпринимателя».

Фонд планирует выдавать как конвертируемые займы, так и напрямую инвестировать в капитал компаний в обмен на миноритарные доли.

Про «ТилТех Капитал»

«ТилТех Капитал» — частный российский инвестфонд, входит в группу «ТилТех». Основан в 2017 году при поддержке компаний «Агама», «Вкусвилл» и «Химрар», инвестирует в бизнес, построенный на технологиях и современных управленческих практиках.

За 2020 и 2021 год «ТилТех Капитал» вложил около 2 млрд рублей в компании, работающие на потребительских рынках. Среди инвестиций — бренды одежды Noun и «Кофтеныши», производитель бытовой химии Forsal, клиники доказательной медицины «Фомина» и DocDeti, бренд товаров для сна Blue Sleep, сервисы для бизнеса «Чекбокс» и «Убиратор», платформа оптовых закупок B2Btrade.

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