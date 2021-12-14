Объявлены победители премии в области командообразования Team Awards 2021

9 декабря 2021 года состоялась HR-премия Team Awards 2021. Она присуждается за самые эффективные, смелые и инновационные проекты в области построения сильных команд в ритейле, финансах, промышленности, девелопменте и строительстве, медицине, диджитале, консалтинге, потребительских сервисах, логистике и транспорте, образовании, финтехе и НКО.

Всего на премию поступило более 100 заявок из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Хабаровска, Тюмени, Омска, Ульяновска, Перми, Пензы и Казахстана. Лауреатов определило голосование экспертного совета, в состав которого вошли более 20 HRD и генеральных директоров крупнейших российских компаний: ПАО «МегаФон», World Class, АО «Русская Медиагруппа», банк «Открытие», «Хенкель» Россия, «Абсолют Банк», инвестиционная компания «А1», банк «Уралсиб» и другие.

«Премия Team Awards прошла впервые, и это только начало. В будущем мероприятие станет ежегодным событием для тех, кто хочет менять качество жизни через осознанную и гибкую работу с людьми и командами.

Изучая и анализируя опыт и кейсы участников, мы будем отбирать и акцентировать внимание профессионального сообщества на уникальных подходах, механиках и передовых практиках для мотивации компаний на развитие персонала и продвижение новых стандартов командообразования», — поделился идейный вдохновитель премии и основатель компании Support Partners Константин Борисов.

Получить более подробную информацию о премии и ее победителях можно на официальном сайте.