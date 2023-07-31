Киберспортивная Team Spirit с российскими участниками выиграла турнир по Dota 2 и получила $5 млн

Киберспортивная команда Team Spirit по Dota 2 стала победителем турнира Riyadh Masters в Эр-Рияде и получила $5 млн, сообщает dota2.ru.

В команду входят россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов и украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.

Team Spirit в гранд-финале турнира смогла обыграть команду Team Liquid из Западной Европы, счет составил 3:1. Призовой фонд турнира составил $15 млн. Team Spirit получит $5 млн, Team Liquid — $2,5 млн.

Еще по $800 тыс. получат российские команды BetBoom Team и 9Pandas, которые заняли пятое и шестое места на турнире соответственно.

Riyadh Masters 2023 — крупнейший коммерческий турнир по Dota 2 в истории игры.

Киберспортивная команда Team Spirit появилась в 2015 году, в последнее время добилась значительных успехов на мировой арене. Она стали чемпионом The International 2021, обыграв Virtus.pro и забрав приз в размере $18,2 млн. Кроме того, команда впервые вошла в топ-4 главного киберспортивного турнира планеты, обеспечив себе $2,4 млн призовых.

После своей победы на чемпионате мира по Dota 2 Team Spirit объявила о переезде в Сербию.

Фото на обложке: Ann Kosolapova / Shutterstock