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Киберспортивная Team Spirit с российскими участниками выиграла турнир по Dota 2 и получила $5 млн

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Киберспортивная команда Team Spirit по Dota 2 стала победителем турнира Riyadh Masters в Эр-Рияде и получила $5 млн, сообщает dota2.ru.

Киберспортивная Team Spirit с российскими участниками выиграла турнир по Dota 2 и получила $5 млн

В команду входят россияне Денис Larl Сигитов, Магомед Collapse Халилов, Ярослав Miposhka Найденов и украинцы Илья Yatoro Мулярчук и Мирослав Mira Колпаков.

Team Spirit в гранд-финале турнира смогла обыграть команду Team Liquid из Западной Европы, счет составил 3:1. Призовой фонд турнира составил $15 млн. Team Spirit получит $5 млн, Team Liquid — $2,5 млн.

Еще по $800 тыс. получат российские команды BetBoom Team и 9Pandas, которые заняли пятое и шестое места на турнире соответственно.

Riyadh Masters 2023 — крупнейший коммерческий турнир по Dota 2 в истории игры.

Фото на обложке: Ann Kosolapova / Shutterstock

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