«Восход», Альфа-банк и «Тинькофф» запустили pre-IPO фонд на 4 млрд рублей

Он будет инвестировать только в российские технологические компании стадий B и раннего pre-IPO, «это 2-4 года до выхода на биржу», говорится в сообщении.
Партнеры планируют инвестировать в одну компанию в среднем 400 млн рублей, т. е. в портфеле будет не менее 10 проектов. Управляющие планируют входить в акционерный капитал на 5-10%. Продажа доли предполагается во время IPO, «если будет позволять объем размещения», сообщили они «Ведомостям».
Среди направлений — новая мобильность, образовательные технологии, медицинские и биотехнологии, агротехнологии, робототехника, кибербезопасность, промышленное ПО и deeptech.
Фото на обложке: Unsplash
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