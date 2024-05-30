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«Восход», Альфа-банк и «Тинькофф» запустили pre-IPO фонд на 4 млрд рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева
«Восход» (якорный инвестор — «Интеррос») вместе c «Альфа-банком», УК «Альфа-капитал», «Тинькофф» и ООО «Тинькофф капитал» запустили фонд pre-IPO. Его общий общий размер составил 4 млрд рублей.
«Восход», Альфа-банк и «Тинькофф» запустили pre-IPO фонд на 4 млрд рублей

Он будет инвестировать только в российские технологические компании стадий B и раннего pre-IPO, «это 2-4 года до выхода на биржу», говорится в сообщении. 

Партнеры планируют инвестировать в одну компанию в среднем 400 млн рублей, т. е. в портфеле будет не менее 10 проектов. Управляющие планируют входить в акционерный капитал на 5-10%. Продажа доли предполагается во время IPO, «если будет позволять объем размещения», сообщили они «Ведомостям».

Среди направлений — новая мобильность, образовательные технологии, медицинские и биотехнологии, агротехнологии, робототехника, кибербезопасность, промышленное ПО и deeptech.

Фото на обложке: Unsplash

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