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Techstars начал отбор стартапов в сфере устойчивого развития на интенсив Startup Weekend

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Представительство сети акселераторов Techstars проведет в Москве трехдневный интенсив Startup Weekend для предпринимателей со стартапами в области устойчивого развития. Об этом Rusbase сообщил представитель Techstars.

Techstars начал отбор стартапов в сфере устойчивого развития на интенсив Startup Weekend

Интенсив пройдет с 10 по 12 апреля. Там предприниматели, инвесторы из области импакт-инвестиций (инвестиции влияния, социального воздействия) выберут перспективные преобразующие проекты в сфере экологии, медицины, образования и помогут с их выводом на рынок. 

Startup Weekend создан для стартапов ранних стадий. Программа предназначена для предпринимателей, которым нужна помощь с запуском первого проекта, формированием команды, созданием прототипа, получением обратной связи от менторов.

Заявки рассматриваются от предпринимателей из сфер «медицина», «медтех», «сельское хозяйство», «финтех», «хранение энергии» и других. В приоритете — решения в следующих направлениях:

  • «Еда, вода и энергия» (доступ к устойчивым и возобновляемым источникам энергии и питания и другие темы),
  • «Здоровье» (доступ к медицинскому обслуживанию, обеспечение здорового образа жизни и др.),
  • «Образование и расширение экономических возможностей»,
  • «Уменьшение выбросов, климат»,
  • «Уменьшение отходов, циклическая экономика и шеринг-экономика»,
  • «Экологическая устойчивость» (сохранение и рациональное использование океанов, морей, морских ресурсов и др.),
  • «Инфраструктура, индустриализация и зелёное строительство»,
  • «Равенство и правосудие» (содействие построению миролюбивых и открытых обществ, обеспечение доступа к правосудию для всех и др.).

Интенсив длится 54 часа. Задача участников-предпринимателей: представить свою идею, принять участие в конкурсе проектов, сформировать команду, протестировать гипотезу и создать прототип. 

Фото: Unsplash

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