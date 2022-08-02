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Бизнесмен из списка Forbes купил одного из крупнейших российских производителей печатных плат

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Один из крупнейших российских производителей печатных плат — «Технотех» — сменил владельца. Новым собственником компании стало калининградское «ВЛВ», конечным владельцем которого является бизнесмен Андрей Ткаченко, пишет РБК.

Бизнесмен из списка Forbes купил одного из крупнейших российских производителей печатных плат

Стоимость сделки могла составить около 1 млрд рублей.

«ВЛВ» занимается выпуском электронных устройств, оно, в частности, собирало спутниковые приемники для просмотра программ Национальной спутниковой компании (НСК, работает под брендом «Триколор»).

Владельцем 99% «ВЛВ» записан Георгий Соколов, экс-гендиректор «Дженерал Сателайт-мск», которое до 2017 года продавало оборудование НСК. При этом два источника РБК на рынке электроники говорят, что конечным владельцем «Технотеха» стал бизнесмен Андрей Ткаченко.

Ткаченко 2020 году вошел в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние было оценено в $400 млн. Известные активы Ткаченко — 75,1% НСК (через принадлежащее ему ООО «Унивест»), а также доля в GS Group. Последняя включает General Satellite (производитель ТВ-приставок), «Пранкор» (корпуса для ТВ-приставок, детали мебельной фурнитуры и др.), НПО «Цифровые телевизионные системы» (мониторы, планшеты и другое) и другие активы.

В самой GS Group изданию заявили, что «Технотех» не входит в состав холдинга.

  • «Технотеху» в Йошкар-Оле принадлежит завод по производству печатных плат до 6-го класса точности (нужны в сложной портативной электронике, наименьшая номинальная ширина проводника в рисунке — 0,075 мм) и по сборке различной радиоэлектронной продукции под заказ.
  • По данным самой компании, сейчас ее мощности позволяют выпускать около 166 тыс. квадратных дециметров плат в месяц.

Фото на обложке: Unsplash

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