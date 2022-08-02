Бизнесмен из списка Forbes купил одного из крупнейших российских производителей печатных плат

Один из крупнейших российских производителей печатных плат — «Технотех» — сменил владельца. Новым собственником компании стало калининградское «ВЛВ», конечным владельцем которого является бизнесмен Андрей Ткаченко, пишет РБК.

Стоимость сделки могла составить около 1 млрд рублей.

«ВЛВ» занимается выпуском электронных устройств, оно, в частности, собирало спутниковые приемники для просмотра программ Национальной спутниковой компании (НСК, работает под брендом «Триколор»).

Владельцем 99% «ВЛВ» записан Георгий Соколов, экс-гендиректор «Дженерал Сателайт-мск», которое до 2017 года продавало оборудование НСК. При этом два источника РБК на рынке электроники говорят, что конечным владельцем «Технотеха» стал бизнесмен Андрей Ткаченко.

Ткаченко 2020 году вошел в рейтинг 200 богатейших бизнесменов России по версии Forbes, его состояние было оценено в $400 млн. Известные активы Ткаченко — 75,1% НСК (через принадлежащее ему ООО «Унивест»), а также доля в GS Group. Последняя включает General Satellite (производитель ТВ-приставок), «Пранкор» (корпуса для ТВ-приставок, детали мебельной фурнитуры и др.), НПО «Цифровые телевизионные системы» (мониторы, планшеты и другое) и другие активы.

В самой GS Group изданию заявили, что «Технотех» не входит в состав холдинга.

«Технотеху» в Йошкар-Оле принадлежит завод по производству печатных плат до 6-го класса точности (нужны в сложной портативной электронике, наименьшая номинальная ширина проводника в рисунке — 0,075 мм) и по сборке различной радиоэлектронной продукции под заказ.

По данным самой компании, сейчас ее мощности позволяют выпускать около 166 тыс. квадратных дециметров плат в месяц.

Фото на обложке: Unsplash