Топ-15: названы лидеры российского рынка технологий

Определены лидеры ежегодного российского рейтинга высокотехнологичных компаний «ТехУспех — 2020» . Всего в рейтинг вошли 107 компаний из 24 регионов России с совокупной выручкой более 220 млрд рублей.

Основной рейтинг формируется в 3 категориях:

крупные компании с выручкой от 2 млрд до 30 млрд рублей;

средние — с выручкой от 800 млн до 2 млрд рублей;

малые — с выручкой до 800 млн рублей.

Также составители определяют отдельные списки быстрорастущих, инновационных и экспортоориентированных технокомпаний России.

Так, в основной топ-5 крупных компаний вошли: производитель оборудования для оптических сетей связи T8, нанотехнологический центр ULNANOTECH, группа компаний ЦРТ, работающая над технологиями синтеза и распознавание речи, разработчик аппаратуры радиосвязи «Прима» и производитель радиоэлектронных приборов «Радио и Микроэлектроника».

Лидером среди средних компаний стал проект в области бизнес-аналитики «Форсайт», среди малых — разработчик киберзащиты «Акронис Инфозащита». Они же стали самыми быстрорастущими проектами в своих сегментах.

В категории крупных компаний наибольший темп роста показала биофармацевтическая компания «Нанолек». Ее выручка увеличилась более чем на 120%.

Самыми инновационными стали:

малый разработчик технологии безопасного доступа в интернет UserGate;

средний производитель ПО для автоматизированного учета энергоресурсов «Тепловодохран»;

крупный разработчик аппаратуры радиосвязи «Прима».

Отмечается, что в 2020 году около 35% компаний вошли в рейтинг впервые. При этом топ-15 полностью поменялся в сравнении с прошлым годом.

Рейтинг формируется ежегодно с 2012 года. Составителями являются РВК, Ассоциация инновационных регионов России (АИРР), PwC, Внешэкономбанк и Высшая школа экономики. В число партнеров рейтинга «ТехУспех-2020» также вошли РЭЦ, X5 Retail Group и Группа «Черкизово».

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