Суд удовлетворил иск Tele2 к Ericsson на 490 тыс. евро — компания требовала 4,1 млн евро

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск сотового оператора Tele2 к поставщику шведского телеком-оборудования Ericsson. Компания требовала взыскать 4,1 млн евро, но получила лишь 12% от этой суммы — 490 700 евро, подсчитала газета «Ведомости».
Tele2 планировала к 2023 году установить 50 тыс. базовых 5G-ready станций Ericsson Radio System в 27 регионах России, в том числе в Московской и Ленинградской областях.
За счет этого Tele2 рассчитывала увеличить скорость передачи данных, подготовиться к запуску стандарта 5G и постоянному подключению большого числа пользователей, устройств и объектов.
В течение 2019–2020 гг. Tele2 ввела в эксплуатацию 30 тыс. новых базовых станций Ericsson. В августе 2019 года Tele2 и Ericsson запустили в центре Москвы первую в России пилотную зону 5G, которая охватывает Тверскую улицу — от Кремля до Садового кольца.
После начала спецоперации Ericsson перестала поставлять оборудование в Россию, а позднее заявила, что с 2023 года прекратит все операции с клиентами в стране. В декабре 2022 года Ericsson передала поддержку клиентов в России компании ООО «Сонерик».
- В ноябре 2022 года Tele2 подала иск к Ericsson в Арбитражный суд Москвы с требованиями поставить оборудование по договору от 30 июля 2014 года, выплатить неустойку в размере 4,1 млн евро, а также взыскать неустойку за неисполнение судебного акта в части поставки оборудования.
- Представитель Tele2 ранее сообщал «Ведомостям, что большая часть недопоставленного оборудования относится к заказам, которые были сделаны задолго до введения санкций.
- Компания требовала обязать выполнить условия контрактов, а также ходатайствовала о принятии обеспечительных мер: о запрете распоряжаться суммой, эквивалентной исковым требованиям — 4,1 млн евро и запрете ликвидировать российскую структуру Ericsson до решения суда по спору. Это ходатайство суд в декабре 2022 года отклонил.
Фото на обложке: Mats Wiklund /
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