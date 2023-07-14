Tele2 разработал алгоритм ИИ для анализа пассажиропотока на дорогах России. Он вычисляет количество проезжающих людей, а также позволяет понять понять социально-демографические характеристики этой аудитории, узнали РИА Новости.

Разработка будет полезна при планировании строительства транспортных развязок, поиске нужной аудитории рекламы, а также при открытии новых торговых точек ритейла. Оператор получил расчет и визуализацию маршрутов движения по всей России.

Полученные данные помогут выделить и конкретизировать информацию о целевых аудиториях в определенных локациях, а сам анализ занимает меньше времени.

С начала 2023 года средняя цена машины в России выросла на 11%, а с 2022 года — на 20%. Динамика возникла из-за искусственного завышения цен автодиллерами. Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) предложил установить максимальную надбавку к стоимости российских автомобилей. Для автосалонов она не должна превышать 15%.

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