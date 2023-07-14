Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Tele2 разработал алгоритм ИИ для анализа пассажиропотока на дорогах России

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Tele2 разработал алгоритм ИИ для анализа пассажиропотока на дорогах России. Он вычисляет количество проезжающих людей, а также позволяет понять понять социально-демографические характеристики этой аудитории, узнали РИА Новости.

Tele2 разработал алгоритм ИИ для анализа пассажиропотока на дорогах России

Разработка будет полезна при планировании строительства транспортных развязок, поиске нужной аудитории рекламы, а также при открытии новых торговых точек ритейла. Оператор получил расчет и визуализацию маршрутов движения по всей России.

Полученные данные помогут выделить и конкретизировать информацию о целевых аудиториях в определенных локациях, а сам анализ занимает меньше времени.

  • С начала 2023 года средняя цена машины в России выросла на 11%, а с 2022 года — на 20%. Динамика возникла из-за искусственного завышения цен автодиллерами. Национальный союз защиты прав потребителей (НСЗПП) предложил установить максимальную надбавку к стоимости российских автомобилей. Для автосалонов она не должна превышать 15%.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Цифры дня. Кризис кадров в Силиконовой долине
  2. 2 ФАС проведет проверку формирования цен на авиабилеты
  3. 3 Девелоперов могут обязать устанавливать зарядки для электромобилей на этапе строительства домов
  4. 4 В России разработали первый отечественный электромотоцикл
  5. 5 Беспилотники на магистралях, а потом и в городе: что в сфере грузоперевозок станет трендом

ВОЗМОЖНОСТИ

14 июля 2023

Поддержка делового туризма в Москве

16 июля 2023

FAST TRACK для потенциальных участников проекта «Сколково». Биомед

18 июля 2023

Онлайн-акселератор МБМ

Все ВОЗМОЖНОСТИ