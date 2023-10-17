Операторы связи разработают единый сервис для «маркировки» звонков с рекламой

Телеком-операторы разработают единый сервис, чтобы «маркировать» входящие звонки от компаний, пишет РБК. Абонент сможет сразу узнать даже цель звонка.
«ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») запустил сервис «Этикетка» для «маркировки» входящих. Бизнес, который купит такую услугу у оператора, сможет вносить данные (название компании или бренда, цель вызова и пр.), которые должны появиться на экране при звонке.
Так абоненты смогут сразу понимать, звонит им курьер или автосалон. При этом установки каких-либо дополнительных приложений или изменения настроек не потребуется.
Бизнес, который купит услугу, будет оплачивать каждый факт инициации вызова, при этом коммерческие детали представитель «Вымпелкома» комментировать не стал. Оператор рассчитывает, что будет передавать «этикетку» с информацией при входящем вызове не только своим абонентам, но и клиентам других операторов.
«Мы ведем совместную работу с коллегами по рынку по созданию единого b2b-решения для «маркировки» вызовов», — рассказали в «Вымпекломе» он. Источник издания в другом крупном операторе связи подтвердил такое обсуждение.
Сейчас у МТС есть сервис «Авторизованный вызов», который позволяет компаниям добавлять информацию о себе в карточку звонка. «Мегафон» позволят получать информацию о входящем вызове тем абонентам, которые используют виртуального помощника «Ева».
Фото на обложке: Unsplash
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
- 2 10 каналов, на которые необходимо подписаться в VEON
- 3 Артем Мусинов: «Мы не хотим драться за пользователей с WhatsApp и Telegram»
- 4 Мы запустили более 300 проектов, а сейчас нашей команде помогает «Билайн»
- 5 Что публикует в Instagram руководитель «Билайна»
ВОЗМОЖНОСТИ
17 октября 2023
19 октября 2023
20 октября 2023