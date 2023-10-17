Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Операторы связи разработают единый сервис для «маркировки» звонков с рекламой

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Телеком-операторы разработают единый сервис, чтобы «маркировать» входящие звонки от компаний, пишет РБК. Абонент сможет сразу узнать даже цель звонка.

Операторы связи разработают единый сервис для «маркировки» звонков с рекламой

«ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») запустил сервис «Этикетка» для «маркировки» входящих. Бизнес, который купит такую услугу у оператора, сможет вносить данные (название компании или бренда, цель вызова и пр.), которые должны появиться на экране при звонке.

Так абоненты смогут сразу понимать, звонит им курьер или автосалон. При этом установки каких-либо дополнительных приложений или изменения настроек не потребуется.

Бизнес, который купит услугу, будет оплачивать каждый факт инициации вызова, при этом коммерческие детали представитель «Вымпелкома» комментировать не стал. Оператор рассчитывает, что будет передавать «этикетку» с информацией при входящем вызове не только своим абонентам, но и клиентам других операторов.

«Мы ведем совместную работу с коллегами по рынку по созданию единого b2b-решения для «маркировки» вызовов», — рассказали в «Вымпекломе» он. Источник издания в другом крупном операторе связи подтвердил такое обсуждение.

Сейчас у МТС есть сервис «Авторизованный вызов», который позволяет компаниям добавлять информацию о себе в карточку звонка. «Мегафон» позволят получать информацию о входящем вызове тем абонентам, которые используют виртуального помощника «Ева».

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 10+ идей для ИТ-стажировки весной и летом 2023 года
  2. 2 10 каналов, на которые необходимо подписаться в VEON
  3. 3 Артем Мусинов: «Мы не хотим драться за пользователей с WhatsApp и Telegram»
  4. 4 Мы запустили более 300 проектов, а сейчас нашей команде помогает «Билайн»
  5. 5 Что публикует в Instagram руководитель «Билайна»
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

17 октября 2023

GoodsForecast Hack

19 октября 2023

Гранты для социально ориентированного бизнеса

20 октября 2023

SOC-Forum

Все ВОЗМОЖНОСТИ