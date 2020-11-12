Минцифры запретит привлекать к обслуживанию сетей связи иностранные компании без представительств в РФ

Минцифры запланировало ужесточить требования к управлению сетями связи. Согласно новым правилам, операторам запретят привлекать к их обслуживанию иностранные компании, у которых нет представительств в России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Документ уже подвергся критике со стороны Минэкономики, сообщает издание. Из заключения следует, что новые требования приведут к материальным и административным издержкам операторов связи.

В числе таких требований указаны необходимость использования сертифицированных средств криптографической защиты информации, сертификацию антивирусного софта и организацию единой точки подключения для сторонних организаций.

Это не первая инициатива властей, которая направлена на усиление контроля за сетями связи. В сентябре правительственная комиссия поддержала создание ситуационного центра для мониторинга инфраструктуры связи и центров обработки данных за 175 млн рублей на базе ФГБУ «Связист».

Источник «Ъ» сообщил, что новый приказ является переработанной версией проекта, прошедшего общественное обсуждение в сентябре. По его оценке, основные требования не поменялись и «приведут к сдерживанию внедрения новых технологий и новому росту тарифов».

В «Ростелекоме» газете сообщили, что в новом приказе Минцифры частично учло предложения компании. В Tele2 указанные требования пока находят выполнимыми. В МТС и «Вымпелкоме» отказались от комментариев, в «Мегафоне» считают, что «документ сырой и требует доработок».

Фото: Unsplash