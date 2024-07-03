ФАС потребовала от МТС, «Мегафона» и «Билайна» прекратить взимать дополнительную плату в Крыму и Севастополе

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ выдала предупреждения операторам связи МТС, «Мегафон» и «Билайн» за взимание дополнительной платы сверх абонентской при нахождении абонента в Крыму и Севастополе.

В сообщении ФАС отмечается, что с 1 января 2024 года для операторов связи «созданы экономические условия для оказания своим абонентам услуг связи на территории Республики Крым и города Севастополя без взимания дополнительной платы на уровне домашнего региона».

Антимонопольное ведомство посчитало, что такие действия операторов ущемляют интересы абонентов и выдало им предупреждения с требованием прекратить взимать дополнительную плату.

В МТС сообщили RB.RU, что пока не получили документы от ФАС и не знакомы с доводами регулятора.

«Следует учитывать, что у МТС нет своей сети в Крыму, а абоненты обслуживаются при помощи местных операторов. Чтобы абоненты могли пользоваться связью в чужой сети, компания несет дополнительные роуминговые расходы. Поэтому нельзя приравнивать цены на услуги связи, получаемые абонентом дома в своей собственной сети, с ценами обслуживания в чужой сети», — пояснил представитель оператора, добавив, что об улучшении условий с 2024 года, на которые ссылается ФАС, МТС неизвестно.

RB.RU также направил запросы в «Мегафон» и «Билайн».

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