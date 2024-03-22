Сбой в работе Telegram — на неполадки жалуются пользователи из Москвы

В работе Telegram произошел сбой. На неполадки жалуются пользователи в основном из Москвы. Многие сообщения пользователей касаются невозможности загрузить контент на платформе.
В работе мессенджера Telegram произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные сервисов для отслеживания корректности работы интернет-ресурсов.
По данным сервиса Downradar, жалобы на некорректную работу Telegram начали поступать около 20:45 мск. Пользователи сообщают о невозможности загрузить и отправить контент, а также о трудностях с отправкой сообщений.
Жалобы на работу Telegram в основном поступают от пользователей из Москвы. Позже о неполадках в работе мессенджера начали сообщать пользователи из других стран, в частности из Казахстана и Узбекистана.
За последний месяц сбой в работе Telegram происходит в третий раз. 12 марта мессенджер «зависал» и не давал отправить сообщения, 4 марта были неполадки с загрузкой медиаконтента.
Downradar также свидетельствует, что неполадки наблюдаются в работе многих сотовых операторов, в частности «Мегафона» и Tele2.
Фото на обложке: Klever LeveL /
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