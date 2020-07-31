Telegram пожаловался на Apple в Еврокомиссию

Мессенджер Telegram подал на компанию Apple официальную жалобу в Еврокомиссию. Причина — возможные нарушения в работе App Store. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT).

В жалобе говорится о том, что Apple должна предоставить пользователям возможность загружать приложения не только из App Store.

Издание также отмечает, что в июне исполнительный вице-президент Еврокомиссии Маргрет Вестагер объявила о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple, одно из которых касалось App Store, а другое Apple Pay.

Накануне основатель Telegram Павел Дуров в своем канале в мессенджере подверг Apple критике за 30%-ную комиссию, которую компания взимает с разработчиков за размещение приложений в App Store.

По словам предпринимателя, все оправдания компании по этому поводу являются не более чем мифами, а пользователям следует начать отстаивать свои интересы и бороться с монополией Apple.

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