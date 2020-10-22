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В Telegram найдены боты, создающие порнографические дипфейки по запросу пользователей

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Новостной редактор

Анастасия Марьина

Специалисты компании Sensity обнаружили в мессенджере Telegram множество ботов, которые по запросу пользователей создают порнографические дипфейки. Об этом сообщает The Verge.

В Telegram найдены боты, создающие порнографические дипфейки по запросу пользователей

Пользователи в основном создают поддельные изображения обнаженных женщин, которых они знают, а затем обмениваются результатом друг с другом в различных каналах мессенджера, пишет издание. 

Для создания дипфейка пользователь отправляет фотографию человека боту, после чего получает его порнографическое изображение. Бесплатная версия бота скрывает некоторые части изображения или рисует поверх него водяные знаки.

Программа взимает с пользователей 100 рублей за создание 100 дипфейков без водяных знаков в течение семи дней.

Специалисты Sensity обнаружили, что к июлю 2020 года в общедоступных каналах телеграма было опубликовано более 100 тысяч дипфейков, часть из них содержит изображения несовершеннолетних. Около 70% изображений были загружены пользователями из России и соседних стран.

В ходе опроса, проведенного в одном из каналов, большинство людей (63%) заявили, что используют программу для создания порнографических изображений своих знакомых; 16% загружают туда фотографии знаменитостей, 7% — фото случайных людей из интернета.

Для создания изображений боты используют технологию DeepNude. С помощью нейросетей она может убирать одежду с фотографии, дорисовывая вместо нее части обнаженного тела. Технология была представлена весной 2019 года, через несколько месяцев, когда о DeepNude начали писать СМИ, авторы закрыли проект, заявив, что «слишком высока вероятность того, что люди станут злоупотреблять им».

По данным Sensity, исходный код программы все же появился в интернете в открытом доступе на торрент-трекерах. 

Фото: Unsplash

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