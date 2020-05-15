«Оценка Telegram явно меньше, чем два года назад»: что ждет мессенджер после закрытия криптопроекта

Вчера Павел Дуров написал в телеграм-канале о закрытии криптовалютного проекта Telegram Open Network (TON) . В 2018 году Дуров привлек на разработку TON $1,7 млрд от ограниченного круга инвесторов. Основатель Telegram рассчитывал запустить блокчейн-платформу и выпустить криптовалюту Gram.

Проект должен был заработать 31 октября прошлого года. Незадолго до старта Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) подала на Telegram в суд. Регулятор приравнял криптовалюту нового проекта к ценным бумагам и запретил ее выпуск — как на территории США, так и во всем мире.

Rusbase спросил у инвесторов и юристов, как они оценивают решение Дурова закрыть проект и как оно скажется на будущем Telegram.

Александр Чачава, управляющий партнер LETA Capital:

Мне больше импонировала позиция Telegram, когда они не подчинились требованиям по блокировке в России и отстояли право предоставлять свой продукт десяткам миллионов россиян. Но тогда Павел отвечал за проект, который принадлежал лично ему. Сейчас, видимо, других вариантов не было: в проект было вовлечено большое количество разных инвесторов, и риски были гораздо серьезнее.

Естественно, инвесторы сильно разочарованы. Но Павел ведет себя достаточно корректно, а предложенное им решение кажется мне оптимальным.

Думаю, что в будущем Telegram ждет активная монетизация своей аудитории, возможностей много. Взять хотя бы успех сервиса видеозвонков Zoom — Telegram может предложить похожий продукт, но гораздо более безопасный.

Уверен, у Павла много хороших идей для монетизации. Аудитория Telegram быстро растет, так что с компанией все будет хорошо. Параллельно будет развиваться блокчейн платформа Free Ton, которая появилась без участия Telegram, но на основе идеологии и кода разработчиков TON. Это тоже интересный и перспективный проект.

Герман Каплун, директор по стратегическому развитию TMT Investments:

Я скорее негативно оцениваю решение Дурова закрыть проект. Понятно, что ситуация неоднозначная. С одной стороны, такая вероятность была изначально, инвесторы это понимали. С другой стороны, можно было предложить инвесторам больше возможностей — например конвертацию в акции. Но, видимо, это бы сильно размыло долю основателя.

Оценка компании явно меньше, чем в 2018 году, когда инвесторы верили в гигантский потенциал валюты от Telegram.

Закрытие TON негативно повлияет на текущих инвесторов. Новым инвесторам Дуров будет говорить, что со всеми расплатился; и те, кто не подождали год, чтобы получить все назад, сами виноваты. Формально он прав. Хотя по сути он сам предложил такой выбор, чтобы большинство инвесторов забрало деньги сейчас.

Если криптовалюта на основе Telegram все-таки появится и не будет иметь явного отношения к мессенджеру, это будет негативным фактором для многих инвесторов. Он усложнит, но не помешает привлечению денег. Думаю, что Дуров найдет новых инвесторов, особенно если аудитория продолжит расти.

Роман Янковский, советник юридической фирмы «Томашевская и партнеры»:

Закрытие проекта говорит о том, что Дуров не верит в положительный исход дела с SEC и анонсирует отказ от исполнения своих обязательств по соглашению с инвесторами. Есть небольшая вероятность, что проект будет развивать группа энтузиастов в рамках каких-то некоммерческих структур. Но, на мой взгляд, Telegram пока не будет публично говорить о причастности к этому проекту — чтобы избежать юридических последствий.

Ситуация с Telegram — очередной прецедент экстерриториального применения норм американского права.

Американский регулятор априори считает ICO аналогом публичного размещения ценных бумаг. ICO в юрисдикции США и раньше было весьма рискованным, но теперь оно станет практически немыслимым. Думаю, после истории Telegram никто не будет работать с американскими инвесторами в криптопроектах.

Думаю, Telegram предлагает инвесторам мирно договориться с расчетом на то, что они согласятся на рассрочки и льготные условия: возврат денег через год-два и т.д.

Мессенджер рассчитывает, что в этом случае инвесторы откажутся от обязательств по судебному процессу. Когда нью-йоркский суд примет окончательное решение в пользу SEC — например, вернуть деньги инвесторам — Telegram сможет использовать эти договоренности с инвесторами. Например, возвращать деньги не полностью и не сразу.