В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой

В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой. По данным сервиса Downdetector, большинство жалоб поступает на функционирование приложения и доступа к серверам.
Сервисы для отслеживания работы интернет-ресурсов зафиксировали сбой в функционировании мессенджера Telegram. По данным Downdetector, жалобы на работу Telegram начали поступать в 20:00 МСК.
Сбой глобальный – неполадки фиксируются не только в России, но также в Сербии, Казахстане, Белоруссии и других странах.
Пользователи мессенджера сообщают, что у них не открывается список чатов, не отправляются сообщения. По данным сервиса, 56% жалоб связаны с работой приложения, 41% – с доступом к серверам.
Фото на обложке: wichayada suwanachun /
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