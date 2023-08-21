В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой

В работе мессенджера Telegram произошел массовый сбой. По данным сервиса Downdetector, большинство жалоб поступает на функционирование приложения и доступа к серверам.

Сервисы для отслеживания работы интернет-ресурсов зафиксировали сбой в функционировании мессенджера Telegram. По данным Downdetector, жалобы на работу Telegram начали поступать в 20:00 МСК.

Сбой глобальный – неполадки фиксируются не только в России, но также в Сербии, Казахстане, Белоруссии и других странах.

Пользователи мессенджера сообщают, что у них не открывается список чатов, не отправляются сообщения. По данным сервиса, 56% жалоб связаны с работой приложения, 41% – с доступом к серверам.

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