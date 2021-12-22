Telegram обошел WhatsApp по объёму мобильного трафика в 50 регионах России

В 2021 году Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России, сообщила пресс-служба «МегаФона». За год объём мобильного интернет-трафика в мессенджере вырос более чем в два раза, подсчитали специалисты.

Telegram в 2021 году впервые выбился в лидеры в 50 регионах РФ, показал анализ больших данных компании «МегаФон». Так, сейчас он опережает Whatsapp в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Челябинской областях, Забайкальском крае, Чувашии. Меньше всего Telegram пользуются в республиках Северного Кавказа, где лидером традиционно является WhatsApp, доля которого составляет 67%.

За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах вырос на 87%. Все больше абонентов используют их не только для отправки сообщений, но и для голосовых вызовов.

Первое место продолжает удерживать WhatsApp с долей 48%, которая за год сократилась почти на четверть. Telegram при этом вырос на 26%, на него приходится 44% трафика. Если динамика этого года продолжится, уже в начале 2022 года Telegram может стать лидером в рейтинге популярных мессенджеров в России, отмечают эксперты

Популярность Telegram специалисты обуславливают тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источник информационного контента.

Тройку популярных мессенджеров замыкает Viber c долей 6%. В 2020 году на него приходилось 11% трафика.

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