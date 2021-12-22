Telegram обошел WhatsApp по объёму мобильного трафика в 50 регионах России

В 2021 году Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером в России, сообщила пресс-служба «МегаФона». За год объём мобильного интернет-трафика в мессенджере вырос более чем в два раза, подсчитали специалисты.
Telegram в 2021 году впервые выбился в лидеры в 50 регионах РФ, показал анализ больших данных компании «МегаФон». Так, сейчас он опережает Whatsapp в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Челябинской областях, Забайкальском крае, Чувашии. Меньше всего Telegram пользуются в республиках Северного Кавказа, где лидером традиционно является WhatsApp, доля которого составляет 67%.
За год совокупный объем мобильного интернет-трафика в мессенджерах вырос на 87%. Все больше абонентов используют их не только для отправки сообщений, но и для голосовых вызовов.
Первое место продолжает удерживать WhatsApp с долей 48%, которая за год сократилась почти на четверть. Telegram при этом вырос на 26%, на него приходится 44% трафика. Если динамика этого года продолжится, уже в начале 2022 года Telegram может стать лидером в рейтинге популярных мессенджеров в России, отмечают эксперты
Популярность Telegram специалисты обуславливают тем, что это не только инструмент для общения и работы, но и один из главных источник информационного контента.
Тройку популярных мессенджеров замыкает Viber c долей 6%. В 2020 году на него приходилось 11% трафика.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото на обложке: New Africa /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 5 незаменимых сервисов для SMM-специалиста
- 2 Цифры дня. Ученые работают над «неубиваемой» батареей
- 3 Чат-революция: почему боты убьют мобильные приложения
- 4 Meta подала иск в суд из-за массовых фишинговых атак на пользователей соцсетей и WhatsApp
- 5 Тихая революция в контакт-центре: как отказаться от телефонии и перевести всех клиентов в чаты
ВОЗМОЖНОСТИ
22 декабря 2021
24 декабря 2021
25 декабря 2021