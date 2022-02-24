В работе Telegram произошел сбой

Пользователи около 11:00 МСК начали массово жаловаться на сбой работе Telegram, свидетельствуют данные Downdetector.
Проблемы чаще всего возникают с подключением, работой приложения и получением сообщений. Число жалоб на 10:58 МСК превысило 1,2 тыс.
Чаще всего о проблемах сообщают в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС введет санкции против стратегических секторов экономики России.
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Фото на обложке: Unsplash
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