В работе Telegram произошел сбой

Пользователи около 11:00 МСК начали массово жаловаться на сбой работе Telegram, свидетельствуют данные Downdetector.

Проблемы чаще всего возникают с подключением, работой приложения и получением сообщений. Число жалоб на 10:58 МСК превысило 1,2 тыс.

Чаще всего о проблемах сообщают в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС введет санкции против стратегических секторов экономики России.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash