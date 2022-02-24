Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

В работе Telegram произошел сбой

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Пользователи около 11:00 МСК начали массово жаловаться на сбой работе Telegram, свидетельствуют данные Downdetector.

В работе Telegram произошел сбой

Проблемы чаще всего возникают с подключением, работой приложения и получением сообщений. Число жалоб на 10:58 МСК превысило 1,2 тыс.

Чаще всего о проблемах сообщают в Москве, Санкт-Петербурге и Киеве. 

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что ЕС введет санкции против стратегических секторов экономики России.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото на обложке: Unsplash

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Зачем бизнесу авторские телеграм-каналы: объясняем на примере «Альфа-Капитал»
  2. 2 Особенности рекламы в Telegram. Как разместить?
  3. 3 Telegram для заработка: 4 проверенных способа монетизировать канал
  4. 4 Групповые чаты в Telegram: как бизнесу их использовать
  5. 5 Фиджитал-офис «Альфа-Банка», продажа «Совести» и разблокировка Telegram: финтех-дайджест

ВОЗМОЖНОСТИ

25 февраля 2022

TV Neuro Technologies

27 февраля 2022

5G-инкубация от MTC Startup Hub

28 февраля 2022

Акселератор «Б8»

28 февраля 2022

Онлайн-курс школы стартапов Skolkovo

28 февраля 2022

«Стальное дерево»

Все ВОЗМОЖНОСТИ