Telegram восстановил работу после глобального сбоя

Telegram постепенно восстанавливает работу после масштабного сбоя. По данным на 01:00 мск (9 июня) пользователям доступна как веб-версия, так и мобильное приложение.
Напомним, что Telegram перестал работать вечером в субботу. У редактора RB.RU последние сообщения загрузились в 21:15 мск. По нашим данным, сервис был недоступен во многих регионах России, начиная от южных и центральных, где в тот момент был пик активности общения пользователей, с проблемами столкнулись и жители Сибири (Алтайский край, Новосибирская область), а также Дальнего Востока.
Проблемы с доступом наблюдались и за пределами РФ. Собеседники нашего издания из Сербии, Армении, Грузии, Казахстана и Турции также подтвердили информацию о том, что мессенджер был недоступен около полутора часов.
По данным представителей мобильных операторов большой четверки, их сети работали штатно, хотя многие пользователи изначально грешили на сбои в связи. В Telegram пока не комментировали произошедшее, информации от Роскомнадзора о причинах сбоя тоже не поступало.
Ранее мы писали, что в только в марте сбои в работе Telegram происходили как минимум трижды, последний случай был зафиксирован 22 числа, тогда на проблемы с соединением и загрузкой медиафайлов массово жаловались жители Москвы, Петербурга и Краснодара.
Фото на обложке: rafapress /
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