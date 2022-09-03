«НаПоправку» запустил сервис телемедицины по подписке – первый в России, утверждают в компании. Консультации врача можно получить круглосуточно, стоимость подписки начинается от 499 рублей в месяц.
О запуске сервиса RB.RU рассказал представитель компании.
Подписку можно оформить на 1, 3 или 12 месяцев. Количество консультаций за оплаченный период не ограничено. Подписка стоит от 499 рублей в месяц, она распространяется на пять членов семьи.
Консультации с врачами проходят в формате асинхронного онлайн-чата. Спросить можно о заболеваниях, симптомах, назначениях, результатах анализов, налоговом вычете за оказание медицинских услуг.
По результатам консультации пациент получает медицинское заключение с рекомендациями врача. Если потребуется очный визит к доктору, на него можно записаться в ходе консультации.
«НаПоправку» в декабре 2021 года привлек $5 млн на маркетинг и создание новых продуктов. Инвесторами выступили шведский инвестиционный фонд VNV Global, российский инвестиционный холдинг «Авенир» и основатель рекрутингового сайта JobStreet Марк Чанг.
Фото на обложке: Rido /
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05 сентября 2022
05 сентября 2022
05 сентября 2022