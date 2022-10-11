Бизнес предложил призывать в рамках мобилизации не более 10% от штата предприятий

Предложения предприятий в правительство направит уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, сообщил RB.RU его представитель.

Российский бизнес предложит правительству в рамках частичной мобилизации не призывать более 10% состава любых предприятий, чтобы «экономика не встала».

«Мы предлагаем установить 100% бронь на призыв для ключевых специалистов предприятий, которые участвуют в исполнении оборонного заказа (в том числе и без военной лицензии), то же самое для предприятий, обслуживающих нужды армии», — сообщил начальник отдела внедрения законодательных инициатив аппарата уполномоченного в Москве Игорь Цуранов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, 95%-ая бронь должна быть установлена для высокотехнологичных, системообразующих и градообразующих предприятий, 90% — для всех остальных субъектов экономики.

«Иначе говоря, больше 10% штата предлагаем ни мобилизовывать ни у кого, просто чтобы экономика не встала», — сообщил Цуранов в ходе круглого стола по теме частичной мобилизации.

Среди других предложений:

компенсировать обучение или переподготовку работника, принятого на место мобилизованного за счет средств национального проекта «Демография»;

уменьшить базу по налогу на прибыль на размер благотворительной помощи, которая оказывается населению вновь присоединенных регионов страны;

исключить административную и уголовную ответственность за неуплату налогов и других обязательных платежей, если она стала следствием мобилизационных мер;

перестать наказывать бизнес за нарушения в сфере трудового законодательства, если они вызваны мобилизацией;

ввести мораторий на досрочное требование возврата кредитов.

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