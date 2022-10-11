Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Бизнес предложил призывать в рамках мобилизации не более 10% от штата предприятий

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Российский бизнес предложит правительству в рамках частичной мобилизации не призывать более 10% состава любых предприятий, чтобы «экономика не встала».

Предложения предприятий в правительство направит уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, сообщил RB.RU его представитель. 

Бизнес предложил призывать в рамках мобилизации не более 10% от штата предприятий

«Мы предлагаем установить 100% бронь на призыв для ключевых специалистов предприятий, которые участвуют в исполнении оборонного заказа (в том числе и без военной лицензии), то же самое для предприятий, обслуживающих нужды армии», — сообщил начальник отдела внедрения законодательных инициатив аппарата уполномоченного в Москве Игорь Цуранов, слова которого приводятся в сообщении. 

По его словам, 95%-ая бронь должна быть установлена для высокотехнологичных, системообразующих и градообразующих предприятий, 90% — для всех остальных субъектов экономики.

«Иначе говоря, больше 10% штата предлагаем ни мобилизовывать ни у кого, просто чтобы экономика не встала», — сообщил Цуранов в ходе круглого стола по теме частичной мобилизации.

Среди других предложений:

  • компенсировать обучение или переподготовку работника, принятого на место мобилизованного за счет средств национального проекта «Демография»;
  • уменьшить базу по налогу на прибыль на размер благотворительной помощи, которая оказывается населению вновь присоединенных регионов страны;
  • исключить административную и уголовную ответственность за неуплату налогов и других обязательных платежей, если она стала следствием мобилизационных мер;
  • перестать наказывать бизнес за нарушения в сфере трудового законодательства, если они вызваны мобилизацией;
  • ввести мораторий на досрочное требование возврата кредитов.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Новая Зеландия расширила санкции, ритейлеры активно регистрируют IT-компании: главное 11 октября
  2. 2 Российские ритейлеры стали активно регистрировать дочерние IT-компании
  3. 3 Ozon ограничил работу маркетплейса в Крыму
  4. 4 Призванные по мобилизации предприниматели смогут остаться собственниками бизнеса
  5. 5 Покинувшие страну из-за мобилизации россияне стали чаще пользоваться сервисами знакомств
EdTech: карта российского рынка
Все компании и инвесторы в области образовательных технологий
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

12 октября 2022

Питч-сессия в рамках IT-форума Linq

14 октября 2022

«Ломоносов Арт»

15 октября 2022

Global Fundraising Stage 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ