Tencent сместил Meta в топ-10 богатейших компаний мира

Технологический гигант со штаб-квартирой в Шэньчжэне Tencent с оценкой в $589,8 млрд теперь входит в десятку самых богатых компаний мира.
Место ему уступила Meta: после падения акций ее стоимость оценивается в $565 млрд, и она занимает 11 строчку, сообщает Bloomberg.
Tencent — единственная компания из материкового Китая в списке. Вторая азиатская компания в первой десятке — производитель чипов Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) стоимостью $600,3 млрд.
Основанная в 1998 году компания Tencent разрабатывает мессенджеры, приложения для мобильных платежей, видеоигры и предлагает рекламные услуги.
Один из проектов компании — платформа WeChat, у которой 1,26 млрд пользователей.
В начале 2021 года оценка Tencent приблизилась к $1 трлн, но затем акции снова быстро упали в цене из-за политической повестки в Китае.
По данным Bloomberg, капитал соучредителя Tencent Пони Ма оценивается в $48,9 млрд.
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Фото на обложке: 大 神 / Unsplash
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