Деловая соцсеть TenChat планирует выход в Ирак уже осенью

Российская деловая соцсеть TenChat собирается выйти в Ирак, компания начала переговоры с представителями ближневосточного государства. Если они увенчаются успехом, Ирак станет 13-ой страной присутствия приложения, рассказали в пресс-службе.
По словам основателя соцсети и группы ВБЦ Семена Теняева, переговоры поспособствуют усилению двусторонней торговли между РФ и Ираком. Он рассчитывает, что иракские пользователи смогут присоединиться к TenChat уже осенью.
Теняев отметил, что прошедшая с послом Ирака в РФ встреча позволила наметить переговорную дорожную карту по размещению и взаимной интеграции серверов компании на территории ближневосточного государства.
Приложением TenChat пользуются в 12 странах. Помимо России это Беларусь, Казахстан, ОАЭ, Азербайджан, Узбекистан, Грузия, Турция, Иран, Армения, Таджикистан и Киргизия.
В начале месяца ВБЦ объявила о покупке платформы для привлечения инвестиций Penenza.
Фото на обложке: Rasool Ali /
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