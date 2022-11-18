Социальная сеть TenChat разработала первый в мире алгоритм оценки UGC

Российская деловая социальная сеть TenChat внедрила в веб-версию текстовый редактор с первым в мире алгоритмом оценки UGC, рассказали в пресс-службе социальной сети.
Веб-версия предлагает пользователям возможность публиковать свой контент, просматривать и настраивать персональную ленту и просматривать публикации в формате бесконечно ленты. Также пользователям доступен поиск с сохранением истории запросов.
Публичная версия TenChat была запущена еще летом, теперь разработчики внедрили в нее алгоритм оценки UGC (User-generated content), который анализирует публикации пользователей. Таким образом планируется добиться увеличения SEO-трафика.
Алгоритм оценивает следующие параметры:
- Экспертность, авторитетность и достоверность (должность автора публикации будет проверяться на предмет соответствия теме его поста)
- Анонимность (аккаунты без личной информации не смогут индексировать контент)
- Удобство и структурность текста
- Степень вовлеченности и цитирования пользователями
«Разработанный алгоритм оценки UGC не имеет аналогов — в отличие от других социальных сетей и контентных платформ, мы анализируем миллионы страниц ежедневно, чтобы проиндексировать наиболее качественный и уникальный контент», — рассказал генеральный директор TenChat Олег Ратунин.
В компании также анонсировали будущие нововведения, в частности, планируется запустить листинг должностей с системой рейтингов. А в 2023 году в веб-версию сети добавят мессенджер.
Осенью TenChat расширила функционал и предоставил своим пользователям возможность создавать групповые чаты с неограниченным числом участников.
Социальная сеть стремительно набирает популярность в последнее время, многие сравнивают ее с LinkedIn. Весной TenChat насчитывала свыше 800 тыс. пользователей. RB рассказывал ранее, как устроена площадка и почему она полезна для бизнеса.
Фото на обложке: mrmohock /
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