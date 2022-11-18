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Социальная сеть TenChat разработала первый в мире алгоритм оценки UGC

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Российская деловая социальная сеть TenChat внедрила в веб-версию текстовый редактор с первым в мире алгоритмом оценки UGC, рассказали в пресс-службе социальной сети.

Социальная сеть TenChat разработала первый в мире алгоритм оценки UGC

Веб-версия предлагает пользователям возможность публиковать свой контент, просматривать и настраивать персональную ленту и просматривать публикации в формате бесконечно ленты. Также пользователям доступен поиск с сохранением истории запросов.

Публичная версия TenChat была запущена еще летом, теперь разработчики внедрили в нее алгоритм оценки UGC (User-generated content), который анализирует публикации пользователей. Таким образом планируется добиться увеличения SEO-трафика.

Алгоритм оценивает следующие параметры:

  • Экспертность, авторитетность и достоверность (должность автора публикации будет проверяться на предмет соответствия теме его поста)
  • Анонимность (аккаунты без личной информации не смогут индексировать контент)
  • Удобство и структурность текста
  • Степень вовлеченности и цитирования пользователями

«Разработанный алгоритм оценки UGC не имеет аналогов — в отличие от других социальных сетей и контентных платформ, мы анализируем миллионы страниц ежедневно, чтобы проиндексировать наиболее качественный и уникальный контент»,‎ — рассказал генеральный директор TenChat Олег Ратунин.

В компании также анонсировали будущие нововведения, в частности, планируется запустить листинг должностей с системой рейтингов. А в 2023 году в веб-версию сети добавят мессенджер.

Осенью TenChat расширила функционал и предоставил своим пользователям возможность создавать групповые чаты с неограниченным числом участников.

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Социальная сеть стремительно набирает популярность в последнее время, многие сравнивают ее с LinkedIn. Весной TenChat насчитывала свыше 800 тыс. пользователей. RB рассказывал ранее, как устроена площадка и почему она полезна для бизнеса.

Фото на обложке: mrmohock / Shutterstock

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