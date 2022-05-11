Большинство россиян уже нашли замену зарубежным брендам и соцсетям — опрос

Аналитики деловой соцсети TenChat провели опрос среди 13,2 тыс. россиян об их отношении к импортозамещению. Больше половины уже нашли замену зарубежным маркам и расценивают сложившуюся ситуацию как новые возможности для бизнеса. Многие из них уверены, что необходимо занимать освободившиеся ниши после ухода иностранных брендов и сервисов. С результатами исследования ознакомился RB.RU.

Более 65% респондентов не испытвают дискомфорта от ухода зарубежных брендов и сервисов с российского рынка. При этом 58% из них — люди от 18 до 34 лет, 24% — респонденты от 35 до 54 лет, 18% — старше 55 лет.

Самыми равнодушными оказались Сибирский и Уральский федеральные округа, а более встревоженными — Москва и Северо-Кавказский федеральный округ, говорится в исследовании.

Быстрее всего 77% россиян нашли замену стриминговым платформам для просмотра фильмов и сериалов. На втором месте сервисы для прослушивания музыки (68%), на третьем — социальные сети (54%).

Далее — e-commerce платформы (47%) и образовательные платформы (42%). Замыкают список сервисы для бронирования отелей, авиабилетов и организации путешествий (33%).

По данным аналитиков, для 56% респондентов легче всего обойтись без зарубежных премьер в кинотеатрах. Однако по концертам зарубежных музыкальных звезд и авторскому контенту стриминговых сервисов будут скучать 24% и 20% опрошенных соответственно.

Подорожание продовольственных товаров почувствовала значительная часть россиян. Больше всего, по их словам, они ощутили рост цен на медикаменты (42%), продукты (22%), одежду (16%), бытовую технику (12%), косметику, парфюмерию, хозтовары (8%). Увеличение цен на детские товары беспокоит 83% граждан.

Согласно результатам исследования, 83% россиян положительно относятся к параллельному импорту и считают, что он необходим для всех или некоторых отраслей.

По поводу создания «кальки» зарубежных брендов мнения респондентов разделились — 23% считают, что их необходимо создавать, 34% ответили, что создавать копии нужно, но это не получится. Еще 43% уверены, что необходимо создавать собственные бренды в освободившихся на рынке нишах.

Ранее Минпромторг утвердил список товаров, которые разрешены для параллельного импорта в страну. Об этом сообщается в приказе, который опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Список состоит из 96 пунктов, в него вошли, в частности, косметические компоненты, товары химической промышленности, музыкальные инструменты и запчасти для автомобилей.

Импорт в РФ в марте 2022 года сократился примерно на треть. Новый режим поставок, как сообщалось, должен компенсировать уход с рынка иностранных компаний.

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