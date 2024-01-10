С начала 2024 года хакеры уже выложили в сеть 5 терабайт данных россиян

Хакеры 1-9 января выложили в открытый доступ 11,6 млн записей с данными россиян общим объемом 5 терабайт. Показатель по утекшей информации на 10% больше того же январского периода в 2023 году. Об этом ТАСС сообщила ГК «Солар».
За это время по количеству опубликованных данных на первом месте оказался финансовый сектор — 115,2 млн строк. По данным компании, от утечек также значительно пострадали телекома, ритейла, госсектора, услуг и IT. «Передышка» была только 1 января, в остальное время специалисты фиксировали различные киберинциденты.
С 25 июля 2024 года вступят в силу изменения в закон о национальной платежной системе, по которым банки должны будут в течение 30 дней возвращать клиентам украденные деньги. Цель изменений — повлиять на низкий уровень возврата похищенных средств.
Фото на обложке: Alliance Images /
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