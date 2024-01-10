Хакеры 1-9 января выложили в открытый доступ 11,6 млн записей с данными россиян общим объемом 5 терабайт. Показатель по утекшей информации на 10% больше того же январского периода в 2023 году. Об этом ТАСС сообщила ГК «Солар».

С начала 2024 года хакеры уже выложили в сеть 5 терабайт данных россиян