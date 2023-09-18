Tesla выпустила юбилейный пятимиллионный электромобиль

Tesla выпустила юбилейный пятимиллионный автомобиль – им стал Tesla Model 3. 5 млн электрокаров Tesla удалось произвести за 15 лет работы, при этом последний – пятый – миллион машин компания собрала за полгода.

Tesla отчиталась о пятимиллионном, юбилейном выпущенном электромобиле. Пост об этом компания опубликовала на своей странице в соцсети X (ex-Twitter).

За 15 лет работы Tesla выпустила 5 млн электромобилей. Первого миллиона компания достигла в начале 2020 года, четвертого миллиона – в марте 2023 года. Пятый миллион электромобилей Tesla собрала за 6 месяцев и 17 дней.

Из 479 тыс. собранных во втором квартале 2023 года электромобилей Tesla, 460 тыс. экземпляров – это Model Y и Model 3.

1 сентября Tesla представила обновленную версию своей самой популярной машины Model 3. Она будет выпускаться для рынков Китая, Японии, Ближнего Востока, Австралии и Европы.

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