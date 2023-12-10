Автомобили Tesla научатся автоматически вызывать службы спасения при аварии

Tesla анонсировала выход обновления ПО электрокаров сразу с несколькими крупными изменениями. Одно из них позволит автомобилю автоматически звонить в службу 911, если при аварии сработают подушки безопасности. Как сообщается в X-аккаунте компании, обновление станет доступно на следующей неделе.
Кроме того, компания добавит поддержку Apple Podcast в дополнение к Apple Music, ставшей доступной в прошлом году. Еще одно обновление — настраиваемые звуки блокировки автомобиля, такие как аплодисменты или блеяние козла.
Встроенный навигатор теперь будет также отображать камеры контроля скорости, знаки остановки и светофоры. А при планировании поездок в приложении Tesla можно спланировать маршрут с несколькими остановками и запустить его с помощью системы автопилота.
Фото: X
Система помощи при парковке обзаведется функцией 3D-реконструкции окружающих объектов.
Фото: X
Сразу несколько изменений касаются встроенной развлекательной системы. Например, появится возможность подключения Bluetooth-гарнитуры автономно к экранам на задних сиденьях.
Ранее стало известно, что Tesla поставила первые электропикапы Cybertruck клиентам, оформившим предзаказ еще в 2019 году. Полноценный выпуск машин будет производиться на заводе в Остине со следующего года.
Фото на обложке: Unsplash
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