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Автомобили Tesla научатся автоматически вызывать службы спасения при аварии

Новости
Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Tesla анонсировала выход обновления ПО электрокаров сразу с несколькими крупными изменениями. Одно из них позволит автомобилю автоматически звонить в службу 911, если при аварии сработают подушки безопасности. Как сообщается в X-аккаунте компании, обновление станет доступно на следующей неделе.

Автомобили Tesla научатся автоматически вызывать службы спасения при аварии

Кроме того, компания добавит поддержку Apple Podcast в дополнение к Apple Music, ставшей доступной в прошлом году. Еще одно обновление — настраиваемые звуки блокировки автомобиля, такие как аплодисменты или блеяние козла.

Встроенный навигатор теперь будет также отображать камеры контроля скорости, знаки остановки и светофоры. А при планировании поездок в приложении Tesla можно спланировать маршрут с несколькими остановками и запустить его с помощью системы автопилота.

Tesla Update

Фото: X

Система помощи при парковке обзаведется функцией 3D-реконструкции окружающих объектов.

Tesla Update 1

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Фото: X

Сразу несколько изменений касаются встроенной развлекательной системы. Например, появится возможность подключения Bluetooth-гарнитуры автономно к экранам на задних сиденьях.

Ранее стало известно, что Tesla поставила первые электропикапы Cybertruck клиентам, оформившим предзаказ еще в 2019 году. Полноценный выпуск машин будет производиться на заводе в Остине со следующего года.

Фото на обложке: Unsplash

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