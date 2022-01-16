Tesla требует у юридической фирмы уволить принимавшего участие в расследовании против Маска сотрудника

Tesla пригрозила юридической компании Cooley LLP прекращением сотрудничества, если та не уволит юриста, который участвовал в расследовании SEC в отношении гендиректора производителя электрокаров Илона Маска.
В сентябре 2018 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила Илона Маска в мошенничестве за «ложные и вводящие в заблуждение» твиты о возможном выкупе акций компании.
Обвинение закончилось тем, что Маск и Tesla выплатили по $20 млн штрафа, а владелец компании покинул пост председателя совета директоров на три года.
Один из юристов Cooley работал в то время в SEC, и в 2018 году он брал интервью у главы Tesla в рамках расследования.
По информации Wall Street Journal, в конце прошлого года производитель электрокаров попросил юридическую фирму уволить сотрудника, ранее работавшего в SEC, однако та отказалась это сделать.
Как сообщает источник, Tesla уже заменила Cooley LLP или наняла дополнительных юристов в работе по нескольким делам. SpaceX, принадлежащая Илону Маску, также прекратила сотрудничество с юридической компанией по вопросам регулирования.
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