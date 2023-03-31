Tesla выпустила фирменное пиво GigaBier из «киберхмеля»

Автопроизводитель Tesla выпустил фирменное пиво GigaBier, которое анонсировали еще в 2021 году. Компания продает напиток в упаковке из трех бутылок объемом 330 мл.
Обойдется такая упаковка в €89. В составе пива указаны вода, дрожжи, ячменный солод и «киберхмель».
Крепость напитка — 5%. В описание говорится, что GigaBier воспроизводит форму так и не вышедшего автомобиля Tesla Cybertruck. При этом Tesla утверждает, что пиво изготовлено в Берлине и «отдает дань уважения 500-летней традиции немецкого пивоварения».
Вкус лимитированного напитка содержит нотки цитруса и бергамота.
Ранее основатель Tesla Илон Маск представил необычный парфюм с ароматом «сущности отвратительного желания». Продажу парфюма Burnt Hair бизнесмен запустил в своем аккаунте в Twitter. Он также поменял описание к профилю. Там временно было указано, что Маск — продавец парфюмерии.
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