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Tesla выпустила фирменное пиво GigaBier из «киберхмеля»

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Автопроизводитель Tesla выпустил фирменное пиво GigaBier, которое анонсировали еще в 2021 году. Компания продает напиток в упаковке из трех бутылок объемом 330 мл. 

Tesla выпустила фирменное пиво GigaBier из «киберхмеля»

Обойдется такая упаковка в €89. В составе пива указаны вода, дрожжи, ячменный солод и «киберхмель».

Крепость напитка — 5%. В описание говорится, что GigaBier воспроизводит форму так и не вышедшего автомобиля Tesla Cybertruck. При этом Tesla утверждает, что пиво изготовлено в Берлине и «отдает дань уважения 500-летней традиции немецкого пивоварения».

Вкус лимитированного напитка содержит нотки цитруса и бергамота.

Ранее основатель Tesla Илон Маск представил необычный парфюм с ароматом «сущности отвратительного желания». Продажу парфюма Burnt Hair бизнесмен запустил в своем аккаунте в Twitter. Он также поменял описание к профилю. Там временно было указано, что Маск — продавец парфюмерии.

Фото на обложке: tesla

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