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Илон Маск выпустил парфюм с ароматом «сущности отвратительного желания»

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Миллиардер, основатель Tesla и Space X Илон Маск запустил продажу парфюма Burnt Hair («Сожженные волосы») с ароматом «сущности отвратительного желания».

Илон Маск выпустил парфюм с ароматом «сущности отвратительного желания»

О начале продаж Маск сообщил на свой странице в Twitter (соцсеть заблокирована в России). Предприниматель также сменил описание профиля на «Продавец парфюмерии». 

В конце сентября миллиардер в шутку сообщил, что планирует выпустить аромат для мужчин Burnt Hair, который «поможет выделиться из толпы» и «быть замеченным во время прогулки по аэропорту». В октябре стало известно, что аромат все-таки появится. 

Продажи стартовали 12 октября, на странице товара на сайте компании The Boring Company, основанной Маском, указано, что доставка состоится только в первом квартале 2013 года. Флакон стоит $100. 

Маск также добавил, что парфюм можно оплатить «мемной» криптовалютой Dogecoin. Спустя несколько часов после старта продаж предприниматель объявил, что в первый день удалось продать около 10 тыс. флаконов.

  • Предприниматель ранее уже выпускал продукты, идеи которых были рождены из шуток. Например, в 2018 году компания The Boring Company продала 20 тыс. огнеметов (которые спустя время были переименованы в «не огнеметы», поскольку ряд таможенных служб отказались пропускать их), после твита Маска о «слухах, что он тайно создает зомби-апокалипсис».
  • В 2020 году миллиардер представил ограниченную серию текилы под брендом Tesla, на создание которой его вдохновила первоапрельская шутка. 

Фото на обложке: The Boring Company

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