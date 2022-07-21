Tesla продала около 75% своих биткоинов

Tesla Илона Маска конвертировала около 75% своих биткоинов в фиатную валюту, что добавило к ее балансу $936 млн. Маск пояснил, что продажа была нужна для увеличения ликвидности в период антиковидных ограничений в Китае, и призвал не воспринимать этот шаг как «приговор биткоину».
Крупнейший в мире производитель электромобилей — Tesla Илона Маска — отчитался о квартальной прибыли выше ожиданий. Компания опубликовала скорректированную прибыль в размере $2,27 на акцию за квартал против консенсус-прогноза аналитиков Уолл-стрит в $1,81 за бумагу.
При этом Tesla прервала череду рекордных квартальных доходов — выручка сократилась с $18,76 млрд в первом квартале 2022 года до $16,93 млрд в отчетном втором квартале.
Tesla конвертировала примерно 75% своих биткоинов в фиатную валюту, чтобы повысить ликвидность, сообщил Маск в ходе телефонной конференции для инвесторов (данные Reuters). Предприниматель призвал не воспринимать это как «приговор биткоину». При этом одного из своих активов в Dogecoin компания не продала.
Фото на обложке: Unsplash
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