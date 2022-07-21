Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Tesla продала около 75% своих биткоинов

Новости
Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Tesla Илона Маска конвертировала около 75% своих биткоинов в фиатную валюту, что добавило к ее балансу $936 млн. Маск пояснил, что продажа была нужна для увеличения ликвидности в период антиковидных ограничений в Китае, и призвал не воспринимать этот шаг как «приговор биткоину».  

Tesla продала около 75% своих биткоинов

Крупнейший в мире производитель электромобилей — Tesla Илона Маска — отчитался о квартальной прибыли выше ожиданий. Компания опубликовала скорректированную прибыль в размере $2,27 на акцию за квартал против консенсус-прогноза аналитиков Уолл-стрит в $1,81 за бумагу.

При этом Tesla прервала череду рекордных квартальных доходов — выручка сократилась с $18,76 млрд в первом квартале 2022 года до $16,93 млрд в отчетном втором квартале.

Tesla конвертировала примерно 75% своих биткоинов в фиатную валюту, чтобы повысить ликвидность, сообщил Маск в ходе телефонной конференции для инвесторов (данные Reuters). Предприниматель призвал не воспринимать это как «приговор биткоину». При этом одного из своих активов в Dogecoin компания не продала.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Альтернативное топливо: на чем будут ездить автомобили будущего
  2. 2 Камеры вместо зеркал и выдвижные дверные ручки: Genesis показал первый электрокар
  3. 3 На «Уроке цифры» «Яндекс» покажет школьникам, как работают беспилотные автомобили
  4. 4 На зарядку становись: как заработать на станциях для электромобилей
  5. 5 «Десятки тысяч людей потеряют целые состояния». Почему падает криптовалюта — рассуждают эксперты
Blanc
Знаешь все изменения, которые затронули твой бизнес? Пройди тест и получи полезный подарок
Подробнее

ВОЗМОЖНОСТИ

24 июля 2022

Акселератор от «Точки» и ОЭЗ «Иннополис»

27 июля 2022

Стартап-марафон «Разведка»

27 июля 2022

39-й стартап-марафон Разведка совместно с StartupSamara

Все ВОЗМОЖНОСТИ