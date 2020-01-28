Tesla первой из американский производителей автомобилей стала стоить дороже $100 млрд

Удержаться на отметке в $100 млрд Tesla не удалось. По итогам торгов на бирже NASDAQ 21 января капитализация Tesla составила $98,6 млрд. Акции компании подорожали на 7,2% — до $547,2 за штуку.

Акции Tesla растут последние три месяца. Этому способствовал прибыльный третий квартал, старт продаж автомобилей, изготовленных на фабрике в Китае, и рекордный рост поставок по итогам года.

На прошлой неделе Tesla впервые стала стоить дороже Ford и General Motors вместе взятых (тогда капитализация компании достигла $89 млрд) и достигла цены за акцию на уровне $500.

Если капитализация Tesla продолжит расти, Илон Маск получит первый транш опциона на акции компании в размере $346 млн.

В 2018 году акционеры Tesla объявили условия вознаграждения для Илона Маска. Ему пообещали опцион в размере $2,6 млрд в акциях компании, если Tesla достигнет целевых показателей. Опцион состоит из 12 траншей и рассчитан на 10 лет.

Первый транш Маск получит, если средняя капитализация Tesla в течение полугода будет держаться на уровне $100 млрд. Потом бизнесмен будет получать очередной транш всякий раз, когда стоимость компании будет увеличиваться на $50 млрд. Среди других условия для траншей — рост выручки и EBITDA.

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