Рубрики
Сервисы
Rusbase
Меню-гамбургер
Новости

Tesla первой из американский производителей автомобилей стала стоить дороже $100 млрд

Новости
Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Капитализация Tesla впервые превысила $100 млрд. Компания Илона Маска первой из американских производителей автомобилей достигла этого показателя, пишет Reuters.

Tesla первой из американский производителей автомобилей стала стоить дороже $100 млрд

Удержаться на отметке в $100 млрд Tesla не удалось. По итогам торгов на бирже NASDAQ 21 января капитализация Tesla составила $98,6 млрд. Акции компании подорожали на 7,2% — до $547,2 за штуку.

Акции Tesla растут последние три месяца. Этому способствовал прибыльный третий квартал, старт продаж автомобилей, изготовленных на фабрике в Китае, и рекордный рост поставок по итогам года.

На прошлой неделе Tesla впервые стала стоить дороже Ford и General Motors вместе взятых (тогда капитализация компании достигла $89 млрд) и достигла цены за акцию на уровне $500.

Если капитализация Tesla продолжит расти, Илон Маск получит первый транш опциона на акции компании в размере $346 млн.

В 2018 году акционеры Tesla объявили условия вознаграждения для Илона Маска. Ему пообещали опцион в размере $2,6 млрд в акциях компании, если Tesla достигнет целевых показателей. Опцион состоит из 12 траншей и рассчитан на 10 лет.

Первый транш Маск получит, если средняя капитализация Tesla в течение полугода будет держаться на уровне $100 млрд. Потом бизнесмен будет получать очередной транш всякий раз, когда стоимость компании будет увеличиваться на $50 млрд. Среди других условия для траншей — рост выручки и EBITDA.

Фото: Hadrian / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Актуальные материалы —
в Telegram-канале @Rusbase

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

Все ВОЗМОЖНОСТИ

СОБЫТИЯ

28 января 2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ВОЗМОЖНОСТИ

28 января 2020

Moscow Travel Hack

29 января 2020

Life Science Pitch Day

30 января 2020

CSTB.Telecom & Media

31 января 2020

Skolkovo Junior Challenge - 2020

16 февраля 2020

TechMinsk Accelerator for Startups powered by Google Launchpad

Все ВОЗМОЖНОСТИ

События

28.01.2020

CSTB.Telecom & Media

Все СОБЫТИЯ

ПРОГРАММЫ И КУРСЫ

24 января — 20 февраля 2020

Продвижение в Instagram

27 января — 27 июля 2020

Курс по аналитике данных

31 января — 29 февраля 2020

Управление бизнесом в IT

Все ПРОГРАММЫ И КУРСЫ