Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Tesla выпустила лежанку для кошек в стиле Cybertruck

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Принадлежащая Илону Маску компания Tesla выпустила картонную лежанку для кошек в стиле Cybertruck, пока информация о новинке появилась на китайском сайте компании. Сообщается, что многофункциональная лежанка будет доступна для заказа в 2023 году.

Tesla выпустила лежанку для кошек в стиле Cybertruck

Кровать сделана из влагоустойчивого картона, по форме лежанка напоминает дизайн Cybertuck. Необычное ложе выдержит питомцев до 15 кг и подойдет для крупных парод котов. Стоимость аксессуара — $13. При этом обладателям питомцев предстоит самостоятельно собрать лежанку из деталей. После сборки вернуть аксессуар будет нельзя.

Это уже не первая необычная новинка, которую Tesla выводит на рынок. Весной компания выпустила фирменное пиво GigaBier из «киберхмеля». Бутылки, в которые разливается напиток, также выполнены в стиле автомобиля Tesla Cybertruck.

Фото на обложке: Tesla

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Финансовый директор Tesla Зак Киркхорн покинул компанию
  2. 2 Connected cars: как Tesla и экономический кризис заставили традиционный автопром эволюционировать
  3. 3 20 проектов, которыми займется Илон Маск в будущем
  4. 4 От Tesla до Google: 14 крупных компаний из США, основанных мигрантами
  5. 5 Кьелл Нордстрем: Капитализм — это большая сортировочная машина
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

09 августа 2023

InnMind

15 августа 2023

Digital Exploration 2023

15 августа 2023

Магистратура для аналитиков от «Самолета» и ФКН НИУ ВШЭ

Все ВОЗМОЖНОСТИ