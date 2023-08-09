Tesla выпустила лежанку для кошек в стиле Cybertruck

Принадлежащая Илону Маску компания Tesla выпустила картонную лежанку для кошек в стиле Cybertruck, пока информация о новинке появилась на китайском сайте компании. Сообщается, что многофункциональная лежанка будет доступна для заказа в 2023 году.
Кровать сделана из влагоустойчивого картона, по форме лежанка напоминает дизайн Cybertuck. Необычное ложе выдержит питомцев до 15 кг и подойдет для крупных парод котов. Стоимость аксессуара — $13. При этом обладателям питомцев предстоит самостоятельно собрать лежанку из деталей. После сборки вернуть аксессуар будет нельзя.
Это уже не первая необычная новинка, которую Tesla выводит на рынок. Весной компания выпустила фирменное пиво GigaBier из «киберхмеля». Бутылки, в которые разливается напиток, также выполнены в стиле автомобиля Tesla Cybertruck.
Фото на обложке: Tesla
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