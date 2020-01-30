Tesla отчиталась о рекордных поставках электромобилей за квартал

Tesla в четвертом квартале 2019 года нарастила поставки автомобилей на 23% — до 112 тысяч штук. Это рекордный объем поставок за квартал, говорится в отчете компании.

Выручка Tesla выросла на 2% и составила $7,4 млрд против $7,2 млрд в четвертом квартале 2018 года. Чистая прибыль сократилась на 25% — до $105 млн против $140 млн годом ранее. Без учета нерегулярных расходов прибыль Tesla выросла на 12% — до $386 млн или $2,14 в пересчете на одну акцию.

Как пишет The Wall Street Journal, результаты Tesla превзошли ожидания Уолл-стрит. Аналитики прогнозировали, что выручка компании составит $6,99 млрд, а прибыль на акцию — $1,77.

За весь 2019 год Tesla получила $862 млн чистого убытка. Это меньше показателя 2018 года, когда убыток составлял $976 млн. Годовая выручка Tesla достигла $25 млрд против $21,4 млрд годом ранее.

За прошедший год Tesla поставила 367 тысяч электромобилей, и в 2020 году планирует увеличить этот показатель до 500 тысяч.

Реузльтаты и прогнозы Tesla воодушевили инвесторов, и на торгах после закрытия биржи NASDAQ акции компании подорожали на 11%, продолжив рост, который начался еще в октябре 2019 года. С того момента бумаги выросли в цене почти на 120%.

В октябре Tesla опубликовала результаты за третий квартал. Тогда компания стала прибыльной впервые с начала 2019 года, хотя аналитики прогнозировали ей убыток. Дополнительно акции Tesla подстегнул запуск завода в Китае.

На этом фоне капитализация Tesla впервые превысила $100 млрд. Если она удержится на этой отметке в течение полугода, Илон Маск получит бонус в размере $346 млн. Это первый из 12 траншей, которые акционеры Tesla обещали выплачивать Маску всякий раз, когда компания будет достигать целевых показателей.

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