Tesla Diner: Илон Маск открыл закусочную будущего — с кино, роботами и бургерами в стиле Cybertruck

Внезапно — спустя семь лет ожидания — Tesla и Илон Маск открыли собственную закусочную в стиле ретрофутуризма. Гости, побывавшие на неофициальном открытии, утверждают, что это самое «масковское» место в Лос-Анджелесе.

Кино, бургеры и зарядка — не выходя из машины

Закусочная Tesla Diner, вдохновленная эстетикой 1950-х годов, стала частью большого зарядного комплекса с новейшими зарядными станциями Tesla. Расположилось место прямо в Голливуде, — видимо, поэтому главной точкой притяжения наравне с закусочной стал автокинотеатр с двумя огромными LED-экранами. Предполагается, что звук синхронизируется прямо с аудиосистемой Tesla и смотреть кино можно прямо во время зарядки автомобиля. Не нужно ни радио, ни гарнитур — всё работает изнутри авто.



Меню представляет собой классику американских закусочных: бургеры, картошка фри, хот-доги, куриные крылышки и молочные коктейли. Но даже здесь не обошлось без фирменного хулиганства Маска — еда подаётся в упаковке, стилизованной под Cybertruck (ничем не хуже розового бургера с Hello Kitty).



Попкорн от Optimus и заказы через экран Tesla

Из главных фишек закусочной — тот самый человекоподобный робот Optimus, который стоит на раздаче попкорна. И хотя постоянной рабочей смены для него пока не предусмотрено, его появление — яркий пример того, как компания превращает, казалось бы, обычный ресторан в шоу.



Сами заказы, кстати, оформляются также технологично — через дисплей Tesla внутри машины. Подключившись к Wi-Fi, водитель видит всплывающее меню и может выбрать еду, не выходя из салона. Её доставляют прямо к автомобилю сотрудники заведения.

Семь лет ожидания

Впервые Илон Маск упомянул идею открытия ретрокафе ещё в 2018 году: тогда он написал, что хочет открыть «старый добрый автокинотеатр, ресторан с роликами и рок-н-роллом» и объединить его с зарядной станцией. И хотя сначала заявление звучало как обычная «хотелка» бизнесмена, уже в 2023 году началось строительство комплекса.



Перед открытием ресторан принимал гостей по приглашению: 20 июля туда заглянули сотрудники экстренных служб Лос-Анджелеса. По словам очевидцев, Tesla Diner — это и правда нечто среднее между выставкой технологий, объектом фан-культуры и рестораном будущего.

Маск обещает: это только начало

Официально проект откроется уже сегодня, 21 июля 2025 года. По словам Илона Маска, если ресторан будет пользоваться популярностью, Tesla откроет аналогичные заведения в крупнейших городах мира и на ключевых точках дальних трасс. Такие объекты могут стать новым форматом зарядки с полноценным развлекательным опытом — кино, едой и интерфейсом Tesla из sci-fi фильма.

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