У «Вкусно — и точка» появится розовый бургер Hello Kitty. Не только булочка будет цвета сакуры, но и сырный соус

Маркетинг сработал — Hello Kitty снова в деле. В июне прошлого года у «Вкусно — и точки» были «Супер Боксы» с героями франшизы. 21 июля этого года сеть запускает первый в своей истории розовый бургер, а также мармеладное мороженое, сет и pop-up с Hello Kitty.

Фастфуд с вайбом Токио: милота, которую можно съесть, в упаковке, которую жалко выбрасывать

Главная фишка нового бургера — не только розовая булочка, но и розовый сырный соус. В составе — куриная котлета в панировке, свежий салат, помидор, сыр Чеддер и Эмменталь и лёгкая копчёная нотка и перец.

Второй герой линейки — мороженое My Melody Айс Де Люкс с клубничным топпингом и кубиками фруктового мармелада. Вкус напоминает детство, визуал — TikTok.

Новинки можно взять отдельно или в составе сета Hello Kitty. Внутри него — бургер, бокс с крыльями, стрипсами и наггетсами и напиток. Сет можно будет заказать в ресторанах, приложении и доставке.

«Hello Kitty возвращается в меню, чтобы привнести в него настроение японского лета. Мы вдохновлялись эстетикой аниме, сакуры и уличной еды Токио. Это наш гастрономический эксперимент — мы никогда не делали ничего подобного», — рассказала Дарья Назаркина, старший вице-президент по маркетингу и доставке сети.

На языке бизнеса это значит:

ходы в сторону поп-культуры приносят лояльность Gen Z;

мягкая сила аниме и эстетики kawaii продаёт лучше, чем сезонные скидки;

визуальный продукт и эмоции — новая валюта фастфуда.

Pop-up, бургер и моментальный принт — всё как в Токио

В день запуска, 21 июля, во флагмане на Пушкинской появится поп-ап Hello Kitty. Фото с персонажем — бесплатно, плюс возможность распечатать снимок прямо в ресторане. Аттракцион — на неделю.

$2 млрд в год на милоте: Hello Kitty — это не котик, это бизнес

Hello Kitty придумали в Японии в 1974 году. С тех пор она стала одним из самых прибыльных и узнаваемых брендов в мире. Коллаборации с Hello Kitty делали от Levi's и Nintendo до Swarovski. Sanrio, компания-владелец бренда, зарабатывает на лицензиях, а мультики и мерч — всего лишь способ поддерживать культ kawaii, проще говоря — милоты. Глобальная выручка от бренда Hello Kitty оценивается в $1–2 млрд ежегодно.

Контекст

«Вкусно — и точка» снова продаёт не еду, а эмоцию. Причём на экспортируемом языке культуры: немного детства, немного TikTok, немного Японии. И всё это — по цене фастфуда.