Tesla инвестирует $3 млрд в запуск производства в Индии — Financial Times

Tesla инвестирует $3 млрд в запуск производства в Индии, узнала Financial Times. Представители компании планируют посетить страну для поиска места под завод в этом месяце.

Tesla планирует построить завод по производству электромобилей в Индии. Представители компании планируют посетить страну для поиска места под предприятие уже в этом месяцев, сообщили источники Financial Times.

По данным собеседников газеты, Tesla рассматривает под открытие завода регионы (Махараштра, Гуджарат и Тамил Наду), где ее конкуренты уже запустили собственное производство и подготовили соответствующей инфраструктуру.

Ранее власти Индии снизили импортные тарифы для производителей электромобилей, которые инвестирует в производство в Индии не менее $500 млн.

В январе Reuters узнал о намерении Tesla выпустить новую модель электромобиля в 2025 году. Это будет компактный кроссовер под кодовым названием Redwood.

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