Tesla отзовет крупнейшую партию электромобилей из-за мелкого шрифта на световых индикаторах. Нечитаемый шрифт сказывается на безопасности водителя и пассажиров и приводит к повышенному риску аварии, говорится в сообщении дорожного регулятора США.

Tesla отзовет в США 2,2 млн электромобилей из-за трудночитаемого шрифта на световых индикаторах. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Национального управления безопасности дорожного движения США.

Мелкий шрифт на световых предупреждающих индикаторах затрудняет чтение важной с точки зрения безопасности информации, что приводит к повышенному риску аварии, говорится в заявлении.

Фактического отзыва электромобилей не будет, Tesla обновит программное обеспечение для решения проблемы.

Последний раз Tesla отзывала электромобили в декабре 2023 года. Тогда проблемой стал автопилот Autosteer, из-за некорректной работы которого повышался риск аварии.

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