Tesla отзывает более 2 млн электромобилей из-за проблем с автопилотом Autosteer

Tesla отзывает более 2 млн электромобилей Model S, X, Y, 3 из-за проблем с автопилотом Autosteer. Официальная причина – повышенный риск аварии при использовании автопилота. Ранее стало известно о нескольких ДТП в том числе со смертельным исходом с участием Tesla.

Национальное управление по безопасности дорожного движения США объявило об отзыве 2,031 млн электромобилей Tesla. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Под отзыв попали модели S выпуска 2012-2023 года, X 2016-2023 года, Y 2020-2023 года, 3 2017-2023 года, оборудованные системой автопилота Autosteer. Машины отзывают по причине повышенного риска возникновения аварии при использовании автопилота.

Ранее газета The Washington Post выпустила статью, в которой рассказывала о как минимум восьми ДТП с участием Tesla в том числе со смертельным исходом.

В декабре Tesla анонсировала обновление программного обеспечения электромобилей. Машины будут автоматически звонить в службу 911, если при аварии сработают подушки безопасности.

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