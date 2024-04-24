Прибыль Tesla рухнула на 55% по итогам первого квартала 2024 года

Tesla опубликовала финансовый отчет по итогам первого квартала 2024 года: прибыль рухнула на 55%, выручка снизидась на 9%, траты на разработки выросли на 44%. Результаты компания объяснила «множеством проблем», с которыми ей пришлось столкнуться в начале года.

Прибыль Tesla упала на 55% — до $1,13 млрд — в первом квартале 2024 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. Выручка компании составила —$21,3 млрд, что на 9% меньше, чем в первом квартале 2023 года.

В отчете производителя также сообщается, что компания поставила 386,8 тыс. автомобилей в первом квартале. Это на 20% меньше, чем в последнем квартале 2023 года.

Компания объяснила падение продаж конфликтом на Красном море, пожаром на заводе Tesla в Берлине, а также ростом конкуренции на рынке электрокаров и «давлением» гибридов.

Ранее Tesla уволила 14 тыс. человек из-за падения продаж. Под сокращение попали более 10% штата компании по всему миру. Компания также отозвала 3,8 тыс. отгруженных кибертраков из-за проблем с застреванием педали.

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