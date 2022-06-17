Bloomberg: Tesla вскоре потеряет лидерство на рынке электромобилей

Tesla в ближайшем будущем перестанет быть лидером на рынке электромобилей. По прогнозу Bloomberg, компания Илона Маска потеряет это звание в 2024 году, а лидерство захватит немецкий автоконцерн Volkswagen.
Прогноз относительно будущего глобального рынка электромобилей подготовил Bloomberg. Аналитики предполагают, что в 2024 году лидерство в этом сегменте захватит Volkswagen, сместив Tesla Илона Маска на вторую позицию.
Третья строчку, согласно прогнозу, займет китайский производитель электромобилей BYD. Компания может войти в тройку уже по итогам 2022 года, обогнав взявших курс на электрификацию гигантов Toyota, Ford, Mercedes-Benz. Бурный рост китайскому производителю обеспечит госполитика Китая, где жителей, покупающих электромобили, кредитуют на специальных условиях.
В апреле стало известно, что в первый квартал текущего года Tesla поставила рекордную партию электромобилей – более 310 тысяч машин. В четвертом квартале 2021 года Tesla отгрузила немного меньше – 308 тысяч.
Фото на обложке: BoJack /
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