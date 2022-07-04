Tesla перестала быть лидером на мировом рынке электромобилей. За первое полугодие китайская BYD продала почти на 100 тыс. машин больше, чем Tesla.

Китайский автоконцерн BYD продал за первое полугодие 2022 года 641 тыс. электромобилей, пишут «РИА Новости» со ссылкой на китайские СМИ.Tesla за это же время продала 564 тыс. электромобилей. Таким образом впервые за несколько лет на мировом рынке электромобилей сменился лидер.

BYD нарастила продажи за шесть месяцев текущего года на 315% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

С марта BYD перестала выпускать автомобили с бензиновым двигателем. В дальнейшем бизнес автоконцерна будет сосредоточен только на производстве машин, работающих на возобновляемых источниках энергии.

О скорой смене лидера на рынке электромобилей в июне писал Bloomberg. Отмечалось, что Tesla потеряет это звание только в 2024 году.

Фото на обложке: J. Lekavicius / Shutterstock