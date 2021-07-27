Tesla впервые получила $1 млрд чистой прибыли за квартал

Tesla выпустила отчет за второй квартал 2021 года. Выручка компании выросла на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $11,96 млрд. Чистая прибыль (GAAP) увеличилась на 998% и составила $1,14 млрд.
Распределенная прибыль на акцию составила $1,45. Tesla впервые отчиталась о чистой прибыли за квартал больше $1 млрд, отмечает CNBC.
Выручка от продажи электромобилей выросла год к году на 97% и достигла $10,21 млрд. В июле Tesla сообщила, что поставила на рынок 201 250 электромобилей и произвела 206 421 машину в течение квартала.
Энергетическое подразделение Tesla принесло $801 млн выручки.
Принадлежащие компании биткоины потеряли в цене $23 млн — компания записала их как операционные расход в разделе о реструктуризации.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Фото: Unsplash
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 «Ты ждешь, что будешь управлять миром, а в реальности много рутины». Как в 22 года открыть рекламное агентство
- 2 «Магнит» отказался от алкогольных магазинов
- 3 Безопасность компании: как учесть риски и адаптироваться к изменениям
- 4 Ozon протестирует быструю доставку цветов и подарков силами предпринимателей
- 5 «Почта России» запустила оцифровку корреспонденции для организаций