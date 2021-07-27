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Tesla впервые получила $1 млрд чистой прибыли за квартал

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Tesla выпустила отчет за второй квартал 2021 года. Выручка компании выросла на 98% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила $11,96 млрд. Чистая прибыль (GAAP) увеличилась на 998% и составила $1,14 млрд.

Tesla впервые получила $1 млрд чистой прибыли за квартал

Распределенная прибыль на акцию составила $1,45. Tesla впервые отчиталась о чистой прибыли за квартал больше $1 млрд, отмечает CNBC.

Выручка от продажи электромобилей выросла год к году на 97% и достигла $10,21 млрд. В июле Tesla сообщила, что поставила на рынок 201 250 электромобилей и произвела 206 421 машину в течение квартала.

Энергетическое подразделение Tesla принесло $801 млн выручки.

Принадлежащие компании биткоины потеряли в цене $23 млн — компания записала их как операционные расход в разделе о реструктуризации.

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Фото: Unsplash

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