Производитель электромобилей Tesla отчитался о результатах четвертого квартала 2022 года. Под конец года компания поставила 405 тыс. машин, в 2021 году — 308 тыс. автомобилей. Однако результаты за последние три месяца этого года не оправдали прогнозов аналитиков Уолл-стрит, которые ожидали поставок до 433 тыс. автомобилей.

Поставки Tesla в конце 2022 года не оправдали ожидания аналитиков