Поставки Tesla в конце 2022 года не оправдали ожидания аналитиков

Производитель электромобилей Tesla отчитался о результатах четвертого квартала 2022 года. Под конец года компания поставила 405 тыс. машин, в 2021 году — 308 тыс. автомобилей. Однако результаты за последние три месяца этого года не оправдали прогнозов аналитиков Уолл-стрит, которые ожидали поставок до 433 тыс. автомобилей.
Основной причиной таких показателей аналитики называют низкий спрос на автомобильном рынке Китая, а также существенную конкуренцию со стороны Ford Motor Co, General Motors Co и стартапа Rivian Automotive, передает телеканал CNBC.
На поставки электромобилей также повлияли нехватка микрочипов, локдауны в Китае и покупка Маском Twitter.
В ноябре стоимость ценных бумаг компании на бирже заметно снизилась. Инвесторы стали переживать, что предприниматель после покупки Twitter стал меньше уделять внимания своему бизнесу в сфере электромобилей.
В середине декабря Илон Маск продал 22 млн акций Tesla на сумму $3,6 млрд. Их цена варьировалась от $156 до $176 за штуку. Позднее предприниматель решил не продавать акции компании в течение двух лет. Предприниматель предположил «серьезную рецессию» в 2023 году. Сейчас Маску принадлежит 13,4% Tesla.
Фото на обложке: Sheila Fitzgerald /
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