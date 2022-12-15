Илон Маск продал пакет акций Tesla еще на $3,6 млрд

Генеральный директор Tesla Илон Маск продал 22 млн акций компании на сумму $3,6 млрд. Их цена варьировалась от $156 до $176 за штуку. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на данные Комиссии США по ценным бумагам (SEC).

С начала ноября стоимость ценных бумаг Tesla на бирже заметно снизилась — с $227 до $156 за акцию. Инвесторы переживают, что Маск после покупки Twitter стал меньше уделять внимания своему бизнесу в сфере электромобилей.

По данным Refinitiv, сейчас Маску принадлежит 13,4% самого дорогого автопроизводителя в мире.

В ноябре предприниматель продал акции компании Tesla на $3,95 млрд. Тогда за пару дней миллиардер избавился от 19,5 млн акций автопроизводителя по цене $189,58-219,9 за бумагу.

Ранее Илон Маск уступил первое место в списке богатейших людей мира по версии Forbes главе LVMH Бернару Арно и его семье. Состояние Маска сейчас составляет $176,8 млрд, а Арно и его семьи — $188,6 млрд.

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