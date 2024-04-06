Илон Маск представит Tesla Robotaxi 8 августа

Всего через несколько часов после того, как Илон Маск заявил, что Reuters «снова врет» о планах Tesla по производству бюджетного электрокара за $25 тыс., владелец компании в сети Х объявил о планах представить Tesla Robotaxi уже 8 августа. Предполагается, что дизайн роботакси будет схож с Cybertruck.
Заявления последовали на фоне спада продаж электромобилей Tesla, что, в свою очередь, повлекло снижение прибыли. По версии Reuters, которое даже ссылалось на три анонимных источника, в поисках новых прибыльных решений компания планировала отказаться от недорогих разработок.
Илон Маск не только резко опроверг подобные версии, но и анонсировал презентацию роботакси, указав конкретную дату.
В течение многих лет новости о двух разработках — бюджетного электромобиля с привычным управлением и роботизированного авто без руля и педалей — появлялись параллельно: многие эксперты по этой причине считали, что в компании выбирают один из вариантов.
В частности, речь шла о том, что сам Маск, много лет продвигавший идею именно роботакси, намерен отодвинуть выпуск недорогого электрокара на второй план. Но за последний горой стояли ведущие инженеры компании, главный дизайнер Франц фон Хольцхаузен и вице-президент по инжинирингу Ларс Морави.
Предполагается, что функция прогрессивного автономного вождения будет новой, более продвинутой версией FSD (full self-driving system, системы «полностью автономного вождения»). Визуально новая разработка будет напоминать дизайн Cybertruck.
TechCrunch также напоминает, что заявление Маска вполне соотносится с информацией из его биографии, написанной Уолтером Айзексоном. В книге миллиардер намекнул на Tesla следующего поколения с возможным запуском в 2024 году. В биографию даже были включены «ранние чертежи дизайна» Robotaxi.
Фото на обложке: Unsplash
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